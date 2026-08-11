Elles excellent au-delà de leur sport

Le Club de judo Boucherville a souligné les performances de trois de ses athlètes qui se démarquent tant sur les tatamis de judo que dans leur parcours académique. Ces judokas ont été récemment récompensés par une bourse de la Fondation Aléo et ses partenaires. «Ces distinctions témoignent du travail acharné de nos athlètes et de leur capacité à concilier le sport de haut niveau et les études. Félicitations à Charline Bourque, Mélody Grenier et Catherine Toshkov! Votre parcours est une véritable source de fierté et d’inspiration pour toute la communauté du Club de judo Boucherville», est-il inscrit sur leur page Facebook.