Jaël-Esther Telfort à Momentum 2026
La volleyeuse bouchervilloise Jaël-Esther Telfort a pris part à Momentum 2026, un événement organisé par Volleyball Québec pour souligner le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976. L’événement tenu le 2 août au Centre Pierre-Charbonneau a réuni 28 des meilleurs joueurs de volleyball du Québec. Étudiante à la maîtrise en communication stratégique à l’Université de Sherbrooke et membre de l’équipe du Vert & Or, Jaël-Esther Telfort a auparavant porté les couleurs des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Cette rencontre a mis en vedette des joueurs professionnels, universitaires et de haut niveau.
Une équipe par excellence au Québec!
Lors du récent Gala provincial du RSEQ, le Noir et Or volleyball de l’école De Mortagne a reçu le Sablon de bronze remise à l’équipe masculine division 3 par excellence à travers la province, tous sports confondus. La formation a dominé sa saison avec une constance impressionnante, concluant l’année comme champion régional et champion provincial. Fait à noter, l’équipe a traversé le championnat régional sans concéder un seul set. Engagés dans leur milieu comme entraîneurs, arbitres et mentors auprès des plus jeunes, les joueurs se démarquent aussi par leur respect, leur humilité et la qualité de leur esprit d’équipe.
Elles excellent au-delà de leur sport
Le Club de judo Boucherville a souligné les performances de trois de ses athlètes qui se démarquent tant sur les tatamis de judo que dans leur parcours académique. Ces judokas ont été récemment récompensés par une bourse de la Fondation Aléo et ses partenaires. «Ces distinctions témoignent du travail acharné de nos athlètes et de leur capacité à concilier le sport de haut niveau et les études. Félicitations à Charline Bourque, Mélody Grenier et Catherine Toshkov! Votre parcours est une véritable source de fierté et d’inspiration pour toute la communauté du Club de judo Boucherville», est-il inscrit sur leur page Facebook.
46 années de rencontres et de plaisir
L’Association des gens d’affaires de Boucherville invite la population à joindre l’utile à l’agréable en prenant part à son tournoi de golf annuel qui permet de nouer des liens d’affaires dans un contexte particulièrement plaisant. La 46e édition aura lieu le 13 août au Club de golf de Boucherville. Les membres de l’AGAB peuvent prendre part au tournoi complet au coût de 275$, alors que le prix pour les non-membres est de 350$. Il est également possible de choisir le cocktail et le souper seulement (140$/membre et 165$/non-membre). Pour s’inscrire ou pour plus d’information : https://www.agab.net/
Une rentrée qui a du cœur à Boucherville
À l’approche de la rentrée scolaire, Bureau en Gros lance sa 21e collecte annuelle de fournitures scolaires afin d’amasser des fonds pour aider les élèves à accéder aux fournitures essentielles pour réussir. Jusqu’au 27 septembre, le magasin de Boucherville, situé au 245 rue de Touraine, accueille les dons afin de soutenir les organismes caritatifs locaux. L’année dernière, la collecte annuelle a permis d’amasser plus d’un million de dollars pour les communautés canadiennes. Depuis 20 ans, c’est près de 20 millions de dollars qui ont servi à renforcer les régions à travers le pays, dont à Boucherville.