Un camion chargé de poudre destinée à la préparation du Kraft Dinner a effectué une sortie de route plutôt inusitée, vendredi matin, à la sortie du pont Samuel-De Champlain, à Brossard.

L’accident est survenu vers 7 h, alors que le poids lourd empruntait la bretelle menant à la route 132. Le camion aurait mal négocié une courbe avant de basculer sur le côté, répandant une partie de sa cargaison de poudre orangée sur la chaussée.

Le conducteur a été transporté à l’hôpital pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. La bretelle a été temporairement fermée afin de permettre le remorquage du camion et le nettoyage de la poudre.

L’incident a également causé un important bouchon de circulation en pleine heure de pointe pour les automobilistes quittant le pont vers la Rive-Sud.

La scène rappelle étrangement un accident survenu au même endroit le 29 juillet dernier, lorsqu’un autre camion avait basculé dans cette bretelle. Le conducteur avait alors subi de légères blessures.

La Sûreté du Québec enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, en collaboration avec les contrôleurs routiers.