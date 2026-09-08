Club de Scrabble A-BOUCH

Vous aimez ce jeu ? Alors joignez-vous aux membres de notre club pour une partie d’initiation !

La partie sera commentée afin de mieux comprendre la formule duplicate. Tous les joueurs jouent à chaque coup, avec les mêmes 7 lettres et leur propre jeu. Un animateur pige 7 lettres puis les annonce, et vous aurez 3 minutes pour former un mot. Tous les joueurs placeront sur leur grille le mot annoncé, selon ce qui donnera le maximum de points. Le pointage sera noté sur une feuille de route. Et l’animateur reprend avec autres 7 lettres.

La formule duplicate est équitable puisque tous les joueurs doivent composer avec les mêmes 7 lettres et les mêmes défis découlant de l’analyse de la grille. Jouer au Scrabble régulièrement stimule nos facultés cognitives, permet d’accroître notre vocabulaire et d’améliorer notre performance.

Venez seul(e) ou accompagné(e), apportez votre jeu : la première visite est gratuite et le plaisir est garanti !

Horaire partie d’initiation : mercredi 16 septembre à 19 h

Lieu : Salle paroissiale Sainte-Famille (derrière l’église)

Tarif : Gratuit, puis 4 $/partie.

Information : Alain Beauregard, 579-723-1820, [email protected]

Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville (SOCHEB)

La SOCHEB a le plaisir de vous convier à célébrer son 30e anniversaire.

La soirée débutera à 18 h par un événement convivial comprenant des allocutions, des bouchées et des rafraîchissements. À 19 h 30, les festivités se poursuivront avec notre conférence surprise présentée par M. Pierre Gingras, chroniqueur horticole reconnu, qui abordera le thème des plantes odorantes. Bienvenue à toutes et à tous !

Horaire : 16 septembre de 18 h à 21 h 30

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarifs : Gratuit/membre, 7 $/non-membre.

Inscription : Sur place, avant le début de la conférence. Veuillez vous présentez à l’entrée de la verrière.

Information : [email protected]

Club d’aviron de Boucherville

Le Club d’aviron de Boucherville tiendra son marathon annuel pour une autre année ! Des rameurs du Club et de d’autres clubs du Québec seront invités à ramer 10, 21 ou 42 km sur le fleuve ! Le tout se terminera avec un repas convivial sur le terrain du Club.

Bienvenue à tous !

Horaire : Samedi 19 septembre à partir de 7 h

Lieu : Club d’aviron de Boucherville

Tarif : 10 $/participant

Information : www.avironboucherville.com, [email protected]

École de danse de Boucherville

Venez danser avec nous cet automne, inscriptions ouvertes à tous ! Des cours de danse adaptés à tous les âges et tous les niveaux vous attendent !

Pour les tout-petits, découvrez l’atelier parent-enfant (2 à 3 ans) et les cours d’initiation à la danse (3 à 6 ans). Pour les enfants, adolescents et adultes, nous proposons des cours de ballet, jazz, contemporain, hip-hop et breaking. Et bonne nouvelle : les cours de hip-hop réservés aux garçons et aux papas continuent cet automne !

Adultes :

Cours 30 ans et plus disponibles, style au choix

Nouveau cours multi danse 50 ans et plus, lundi de 15 h à 16 h 15.

Venez bouger, vous amuser et partager de beaux moments dans une ambiance conviviale et inclusive. La session commence le 12 septembre !

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information : www.ecolededansedeboucherville.ca, [email protected]

Curling Boucherville

Découvrez le curling au Club de curling de Boucherville !

Le programme Junior est destiné aux jeunes de 8 à 15 ans, et offre un encadrement adapté pour s’amuser en équipe. C’est l’opportunité idéale pour acquérir l’esprit sportif, développer de nouvelles aptitudes et atteindre son plein potentiel tout en bougeant.

Les cours ont lieu les dimanches matin, de 10 h à 12 h, pendant 8 semaines :

– Session d’automne : Du 4 octobre au 6 décembre.

– Session d’hiver : Du 17 janvier au 21 mars.

L’équipement de jeu est entièrement fourni par le Club. Votre enfant doit simplement porter des vêtements souples et apporter une paire de chaussures de course aux semelles très propres (ne pas les porter pour arriver au Club). Le port d’un casque (hockey ou vélo) est obligatoire pour les 12 ans et moins, et fortement recommandé pour les plus âgés.

Les places sont limitées pour assurer un encadrement de qualité. Faites vite, ça commence le 4 octobre prochain !

Tarif : 116 $ pour la session d’automne

Lieu : Centre des glaces Gilles-Chabot

Information/ Inscription : www.curlingboucherville.com/accueil, [email protected]

Équijustice Rive-Sud

La médiation citoyenne de Boucherville : un espace pour se parler autrement

Un malentendu qui s’installe, une tension qui persiste, une situation qui vous préoccupe au quotidien ? Que ce soit avec un voisin, au travail, dans votre famille ou dans un organisme, notre équipe est là pour vous écouter et vous accompagner.

La médiation citoyenne de Boucherville est un service gratuit, confidentiel et volontaire qui offre un espace neutre et sécuritaire pour s’exprimer, mieux se comprendre et explorer ensemble des façons d’avancer plus sereinement. Chaque démarche se déroule à votre rythme, dans un climat de respect et de bienveillance. Derrière notre service, il y a une équipe engagée de bénévoles formés qui contribuent activement à la communauté de Boucherville.

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, une courte discussion permet souvent de clarifier si la médiation est appropriée !

Tarif : Gratuit

Information : 450 449-0144 (retour d’appel en 24 à 48 heures)

Club des archers de Boucherville

Découvrez le tir à l’arc !Vous aimeriez découvrir une activité différente, à la fois sportive, accessible et stimulante ? Le Club des Archers de Boucherville invite les personnes qui souhaitent s’initier au tir à l’arc à profiter de ses cours d’initiation.

Aucune expérience n’est nécessaire et tout l’équipement est fourni. La session d’initiation comprend 12 heures de formation, réparties en 6 cours de 2 heures. Les cours ont lieu les lundis ou les vendredis, de 19 h à 21 h.

Accompagnés par des entraîneurs, les nouveaux archers apprennent progressivement les bases du tir à l’arc, la manipulation sécuritaire de l’équipement ainsi que les techniques de tir. Le tout se déroule dans une ambiance conviviale, où chacun peut progresser à son propre rythme. Que vous soyez jeune ou adulte, débutant complet ou simplement curieux d’essayer une nouvelle activité, le tir à l’arc pourrait bien vous surprendre !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 septembre. Les places sont limitées à 10 participants par groupe.

Horaire : Rencontre des nouveaux archers le 2 octobre à 19 h

Lieu : École secondaire de Mortagne, porte #4

Information/Inscription : [email protected] ,514-473-2478

Karaté Boucherville

Karaté Boucherville : 45 ans de passion et de tradition !

Depuis 45 ans, Karaté Boucherville inspire notre belle communauté. Certifié par la ville, notre école offre des cours adaptés pour tous les âges, des enfants de 4 ans jusqu’aux aînés, dans une atmosphère positive et sécuritaire.

Nos cours favorisent le maintien de l’autonomie, l’équilibre, la stimulation physique et cognitive ainsi que la confiance en soi. Apprenez les katas, les techniques de défense et d’attaque, et le développement des bunkais avec la préparation aux ceintures.

Nos horaires :

Ados et adultes : Mardi et jeudi, de 19 h 30 à 21 h

Enfants : Dimanche, de 10 h à 11 h 45

La session débute le 15 septembre. Que vous soyez débutant ou karatéka expérimenté, venez bouger et vous dépasser avec nous !



Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information:www.karateboucherville.com, [email protected]

Scouts 32e Sainte-Famille

Merci de faire partie de l’aventure!

Le 32e groupe scout Sainte-Famille tient à remercier chaleureusement la Recyclerie (anciennement le Centre des générations) ainsi que Canadian Tire de Boucherville pour leur précieux soutien et leur grande générosité envers notre groupe.

Grâce à leur contribution, nos jeunes ont pu vivre un été rempli d’aventures, de découvertes et de souvenirs qui resteront longtemps gravés dans leur mémoire. Nos Louveteaux ont participé à un camporee, une expérience rassembleuse leur permettant de vivre pleinement l’esprit scout, tandis que nos Aventuriers ont pris la route de l’Ouest canadien pour une aventure exceptionnelle.

Leur générosité nous a également permis d’enrichir notre inventaire avec du nouvel équipement et de remplacer du matériel devenu désuet, contribuant ainsi directement à la qualité et à la sécurité des expériences offertes à nos jeunes.

Merci de croire en notre jeunesse et de nous aider à lui faire vivre de si grandes aventures!

Information : www.scouts32.ca

Société micro-informatique de Boucherville

Groupe de bénévole pour vous aider à résoudre vos problèmes d’informatique : ordinateur, laptop, tablette et plus. Formation avec un sujet par semaine choisi par les participants.

Horaire : Mardis de 9 h à 12 h, du 14 septembre au 07 décembre /du 11 janvier au 17 mai Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : 10 $/rencontre ou 70 $ pour la saison automne-hiver

Information : Michel Rioux, 450 449-7042

FADOQ

Votre perception de la FADOQ pourrait bien changer !

Venez découvrir le Club FADOQ de Boucherville dynamique, moderne et renouvelé !

Membres et non-membres de 50 ans et plus, venez rencontrer notre équipe, découvrir nos activités, poser vos questions et trouver ce qui vous fera bouger, sortir, voyager et vivre de nouvelles expériences. Le déplacement en vaut la peine !

Horaire : Mercredi 9 septembre dès 9 h 30

Lieu : Cercle social Pierre-Boucher

Tarif : Gratuit (carte de membre payante)

Information : www.fadoqboucherville.org

Autisme Montérégie

Autisme Montérégie propose des activités arrimées aux besoins des personnes autistes et de leurs proches, favorisant le développement des compétences et l’amélioration de leur qualité de vie. Au fil des ans, les formations offertes par l’organisme sont devenues des rendez-vous incontournables, reconnus pour leur approche humaine, accessible et profondément ancrée dans la réalité des participants.

Découvrez la programmation d’automne sur notre site web !



Information/Inscription : www.autismemonteregie.org

SP Canada – Montérégie

Nous proposons à SP Canada Montérégie une offre de services adaptés visant à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la sclérose en plaques.

Yoga thérapeutique, méditation, conférences et ateliers participatifs sur la nutrition, activités de bien-être, d’éducation physique, groupe d’entraide et de partage sont offerts. Nos interventions favorisent la mobilité, l’autonomie et le mieux-être global. Les activités sont animées par des professionnels qualifiés, en présentiel ou en virtuel.

Information/Inscription : www.spcanada.ca/monteregie, [email protected]

Club d’écoute de musique

Venez partager votre passion de la musique avec d’autres mélomanes !

Le groupe se réunit une fois par semaine. Chacun peut apporter une œuvre en lien avec une thématique ou son coup de cœur à partager. Nous écoutons les œuvres attentivement sur notre système de son avant de partager nos impressions.

Tout est possible, tout est permis : on peut parler de compositeurs très célèbres comme d’autres moins connus, de leurs interprètes, des contextes historiques, de la petite histoire, et plus encore ! Vous êtes tenté ? Joignez-vous à nous sans hésiter !

Horaire : les mardis de 19 h à 21 h

Lieu : Café centre d’art, local 305

Tarif : 45 $ par année

Information et inscription : [email protected], https://clubmusiqueboucherville.my.canva.site

Librairie du bazar de la paroisse Saint-Sébastien

Venez visiter la librairie du Bazar : vous y trouverez des trésors parmi notre vaste sélection de livres, CD, DVD et disques de seconde main. Nouveaux arrivages réguliers ! Venez bouquiner et partager un café avec les libraires : Jean-Claude, Yolaine, Pierre et Jacques.

Tous les items que vous y trouverez proviennent des citoyens de Boucherville et retournent aux citoyens de Boucherville. Cette librairie contribue à recueillir des contributions pour l’entretien de l’église. Venez nous visiter l’un de ces prochains jeudis, nous aurons le plaisir de vous accueillir !

Horaire : Les jeudis, 10 h à midi

Lieu : 780 rue Pierre-Viger, salle Paul-Décarie

Tarif : gratuit (café, thé ou tisane offerts)

Information : 450 655-8311 poste 0, [email protected]