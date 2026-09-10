Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Dans ce nouvel épisode de Tournée Gourmande, Joëlle pousse la porte du Lulu Bistro, une institution du centre-ville de Boucherville qui sert des moules et des frites depuis 20 ans. Un bistro chaleureux, d’inspiration française, où l’ambiance sent bon la cuisine réconfortante et où les habitués sont accueillis comme de la famille.

Les propriétaires actuels, Frédérick Tardif (le chef), Nicolas (responsable des ventes) et Olivier (à la gestion), ont repris les rênes il y a 10 ans, sans jamais renier les incontournables qui font la réputation de la maison : la moule Moutardine, la Madagascar, la Normande et la fameuse Cowboy, aux côtés de classiques réconfortants comme la soupe à l’oignon et les gratins de fruits de mer. Les soirées moules à volonté, elles, font un malheur tout l’été — jusqu’à 600 livres de moules servies par jour, avec un record personnel de 900 livres en une seule journée pour Olivier (merci Costco Boucherville pour le dépannage !).

Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe le plus dans cet épisode, c’est l’attachement du quartier pour ce bistro. Pour souligner leurs 20 ans, l’équipe a demandé à sa clientèle de partager ses souvenirs sur les réseaux sociaux, et les réponses ont été bouleversantes : un grand-père qui a appris la naissance de son premier petit-fils entre deux plats de moules, un couple qui y célèbre son anniversaire de mariage depuis 15 ans. Comme le résume si bien le trio :

« Ce qu’on offre, dans le fond, c’est du réconfort, c’est du bonheur. […] On essaie de leur offrir de la chaleur. »

Nicolas, aussi impliqué au sein de la Société de développement commercial du centre urbain de Boucherville, en profite pour rappeler tout ce qui se fait pour faire rayonner les commerces du coin — de quoi donner encore plus envie d’explorer la Rive-Sud, entre deux courses chez Métro Famille Messier Boucherville, partenaire officiel de la Tournée Gourmande.

Pour recréer un peu de la magie de Lulu Bistro à la maison, le chef Frédéric Tardif partage sa recette de pain perdu au chocolat, un dessert parfait pour donner une deuxième vie à du pain rassis.

Pain perdu au chocolat du chef Frédéric Tardif

Pour 10 à 12 portions

Ingrédients :

850 à 1000 g de pain de campagne (ou 4 baguettes)

700 ml de crème 35 % (2 ½ tasses)

5 œufs

300 g de chocolat noir (10 oz)

125 g de sucre (2/3 tasse)

100 g de beurre (1/2 tasse)

Préparation :

Préchauffer le four à 350 °F. Graisser légèrement un moule de 9 x 13 po, profond (au moins 3 po de hauteur), ou deux moules de 8 x 8 po. Couper le pain en petits cubes. Faire fondre le chocolat, la crème, le beurre et le sucre au bain-marie. Battre légèrement les œufs et les incorporer au mélange jusqu’à ce qu’il soit homogène. Ajouter le pain au mélange et bien mélanger pour qu’il soit bien imbibé. Cuire à 350 °F pendant 30 minutes. Servir chaud, avec de la crème glacée au choix.

Astuce du chef : cette recette est idéale pour cuisiner du pain rassis ou devenu sec !

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier Boucherville le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026